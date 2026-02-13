Gençlerbirliği Rizespor'a Hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki son antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
