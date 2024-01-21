 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u yenerek hikaye yazmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u yenerek hikaye yazmak istiyor

Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek galibiyetten mutlu olduklarını belirtti. Kaloğlu, oyuncularının maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir hikaye yazmak istediklerini ifade etti. Ayrıca, Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ı anan Kaloğlu, kulübe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Sakaryaspor cephesinde ise hakem kararları eleştirildi.

Gençlerbirliği, Sakaryaspor\'u yenerek hikaye yazmak istiyor
21.01.2024 - 23:11,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sakarya spor'u 3-1 yenen Gençlerbirliği'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek hikaye yazmak istediklerini söyledi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, play-off grubunda yer alan Sakaryaspor'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularını kutlayan Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir maçtı. Net bir galibiyet. Bu sefer maçın teknik analizine çok girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum, tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu camia bu oyuncularla gurur duysun. Oyuncularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Bir hikaye yazmak istiyorlar. Biz, içeride çok güzel bir aile ortamındayız. Hem Türkiye Kupası'nda yürüyoruz hem de bir üst lige çıkmayı zorluyoruz. Ama bunu oyuncularım tek başlarına yapamaz. İnşallah tüm camia birlik olur ve iyi bir şekilde devam ederiz. Hikaye yazmak istiyoruz, inşallah sonunda da yazarız."

Başkent ekibinin efsane başkanı rahmetli İlhan Cavcav'ı anan Kaloğlu, "Harika bir kulüp bıraktı. Bu kulübe, Gençlerbirliği ismine tüm camianın sahip çıkması gerekir. Gençlerbirliği, Türkiye'nin lokomotifidir. Birçok genç oyuncu çıkarmış, milli takıma sayısız oyuncular vermiş bir kulüp. Artık günübirlik başarılarla değil, sağlam temelli plan ve projelerle birlik içinde hareket etmesi gereken bir kulüp. Bu kulübün yaşaması gerekir. O yüzden tüm Ankara'ya sesleniyorum, Gençlerbirliği'mize sahip çıkalım." diye konuştu.

Kaloğlu, Sakaryaspor cephesinden hakem kararlarıyla ilgili yapılan eleştirilerle ilgili soru üzerine "Uzun zaman önce hakemlerle alakalı konuşmayı bıraktım. Çünkü hakemlerle alakalı bir sarmalın içinde oluyoruz. Onların da bir annesi, babası, eşleri, çocukları var. O yüzden de demeçlere dikkat etmemiz gerekiyor. Almanya'da oynadım, hakemleri sürekli eleştiren bir yapı görmedim. Artık bırakalım bunları da herkes futboluna baksın. Bizim de canımızın yandığı çok zaman oldu. Tabii ki maçı tekrar izleyeceğiz ama hakemin bugün tutumunu objektif olarak gördüm. Bunu kazandığımız için söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor cephesi

Hakemin kararlarını eleştiren Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Karslı, oyunun gidişatının 5 dakikada değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Verilen kararlar, saha içerisindeki tutum. Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka futbol kamuoyu, bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecek. Dönüşü olabilecek kararlara gerekli itirazlar yapılacaktır. Önde götürdüğümüz bir oyunun birden renk değiştirmesini hiç anlayamadık. Ağır kararlar... Sonuç böyle olmamalıydı. İyi gitmeyen karar zincirinin karşısında yenik düştük. Hepimiz çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Kararlar çok ağır gelişti."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu, İlhan Cavcav, Sakaryaspor, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u yenerek hikaye yazmak istiyor - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:41:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u yenerek hikaye yazmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement