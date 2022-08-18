Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen ve 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, koşunun ardından koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı.
Başkent ekibi bugün kara yoluyla Bolu'ya gidecek.
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