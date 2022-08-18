Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen ve 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, koşunun ardından koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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