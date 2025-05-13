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Gençlerbirliği Süper Lig'de

Gençlerbirliği Süper Lig\'de

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükseldiğini ve hedeflerini açıkladı.

13.05.2025 13:51
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Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, takımın hak ettiği yere geldiğini ve bunu yeniden başardıkları için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek 4 sezonluk aranın ardından ikinci olarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirten Eroğlu, "Şu ana kadar baktığımızda yaptıklarımız çok güzel bir örnek aslında. Geleceğe ışık tutan bir örnek. Takım içerisindeki değişim, taraftarların artması, organizasyonun gelişmesi, her şeyle beraber iyiye giden bir durum şu an için söz konusu. Süper Lig ilk yıl için zordur. Geçiş döneminde transferler yapılacak. Bunun farkındayız ama yine transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyup Gençlerbirliği kültürünü saha içerisinde sağlayacağız. Sisteme uyan, karakter yapısıyla da önemli özelliklere sahip oyuncuları tercih etmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig'dir"

Süper Lig'de gelecek sezonu ilk 10 sıradaki takımlar arasında bitirmeyi hedeflediklerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig'dir. Bunu tekrardan başardığımız için çok mutluyuz. Yeni bir lige çıktığımızda ilk hedefimiz tabii ki yukarılarda olmak, ilk 10'un içerisine girebilmek. Hedeflerimizin bu olması lazım, ondan sonraki süreçlerde de daha üstlere çıkmak" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kattığı birçok isim var"

Gençlerbirliği'nin, Türk futboluna birçok isim kazandırdığını dile getiren kırmızı karaların teknik direktörü, "Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kattığı birçok isim vardır. Milli takımlarda oynayan, Avrupa'ya giden çok değerli isimler var. Bununla beraber aslında rahmetli İlhan Cavcav'ın oluşturduğu sistem de işliyor. Şimdiye baktığınızda Arda Güler, rahmetli Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci gibi birçok ismi Türk futboluna kazandırdık. Gençlerbirliği'nin tabiatında bu var ve bu gelenek de önümüzdeki yıllarda hep geçerli olacak. Fakat sürece ihtiyaç var" değerlendirmelerinde bulundu.

"Kadro mühendisliği yapmak kolay değil"

Gelecek sezon planlamasının kulübün ekonomik şartlarına göre şekilleneceğini aktaran Eroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kadro mühendisliği yapmak kolay değil. Çünkü biz diğer takımlar gibi değiliz. Buna göre takım mühendisliği gerekiyor. Çünkü elimizdeki bütçeye göre en iyisini bulmak zorundayız. Bizim transfere çok fazla bütçe harcayacak bir durumumuz yok zaten. Ama doğru transfer politikası, doğru oyun stratejisi bence bizi başarılı kılacaktır. Şu an net bir şey söyleyemem. Amacımızın önümüzdeki süreçte akademiden oyuncuları değerlendirmek olacağını düşünüyorum. Anadolu kulüplerinin yanlış transfer politikası yüzünden ekonomik sıkıntılar çektiğini söyleyebilirim. Birçok oyuncu alıyorlar, sonraki sezon o oyuncuları gönderip yeniden oyuncular alıyorlar. Böyle transfer politikası ekonomik anlamda kulüpleri ne duruma düşürüyor. Ödenemeyen borçlar var, kulüplerin puanları siliniyor. Son oynadığımız Yeni Malatyaspor mesela, 4 yıl önce neredeydi şimdi nerelerde. Bunlar çok yanlış yönetilen kulüpler."

Hüseyin Eroğlu'nun açıklamalarının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi ve şampiyonluk pastası kesildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Süper Lig'de - Son Dakika

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