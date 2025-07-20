Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmak İstiyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmak İstiyor

20.07.2025 11:27
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor. Kamp çalışmaları ve transfer planları sürüyor.

Gençlerbirliği, 4 yıl sonra geri döndüğü Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.

Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan kırmızı-siyahlı ekip, günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, Bolu kampında fiziksel durumu yükseltmeyi ve sistem anlayışını oturtmayı amaçladıklarını söyledi.

Eroğlu, çalışmaları yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Hazırlık maçlarıyla hem takımın seviyesini görüyoruz hem de eksikleri tespit ediyoruz." dedi.

Lige en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini ve transfer çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Eroğlu, "Transfer, kamp döneminin en önemli gündemlerinden biri. Ancak hem ekonomik koşullar hem de sistemimize uygunluk açısından doğru oyuncuları tercih etmek istiyoruz. Bu da transferin hemen sonuçlanmasını zorlaştırıyor. Şu ana kadar 4 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Toplamda 8 transfer planlıyoruz. Kadro derinliği, sezonun uzunluğu ve rekabet açısından bu çok önemli." diye konuştu.

Eroğlu, takıma katılan ve katılacak yeni oyuncularla güçlü yapı oluşturmak istediklerini, rekabet ortamının başarıya katkı sağlayacağını kaydetti.

"Sportif başarı kadar kurumsal yapı da önemli"

Kurumsal yapılanmanın da en az sportif başarı kadar değerli olduğuna işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Başkenti Süper Lig'de temsil etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Gençlerbirliği büyük bir camia. Bu bilinçle hem sahada hem de kulüp yapısında güçlü model kurmak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Rahmetli İlhan Cavcav başkanımızın oluşturduğu futbol sisteminde hem ekonomik sürdürülebilirlik hem de oyuncu gelişimi ön plandaydı. Biz de bu yapıyı yeniden kurmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkmak bunun ilk adımıydı."

Eroğlu, kamp kadrosunda altyapıdan gelen oyuncuların da bulunduğunu aktararak, "Bu gençlerin gelişimini yakından takip ediyoruz. Yetenekli oyuncuları erken yaşta keşfetmek bizim için çok kıymetli." dedi.

Hedeflerinden bahseden Eroğlu, "A takımın ilk 10 içerisinde yer alması ve orada kalıcı olması öncelikli hedefimiz. Ardından Avrupa kupaları vitrinini zorlayacak yapı kurmak istiyoruz. Bu kolay değil. İlk yılımızda güçlü bütçelere sahip takımlarla karşılaşacağız. Bu takımların gücünün farkındayız. Ancak biz de buna göre hazırlanıyoruz. Bazı takımlar yıllardır bu ligde ve oturmuş kadrolara sahip. Ekonomik olarak güçlü olanlar kadar sıkıntı yaşayan kulüpler de var. Dolayısıyla bu denge içerisinde sağlam sistem kurmamız gerekiyor." ifadelerin kullandı.

Eroğlu, başarının temelinde sistemin olduğuna dikkati çekerek, "Oyun planımızı bireyler üzerine değil, takım sistemi üzerine kurmak istiyoruz. Bu nedenle transfer edeceğimiz oyuncuların sisteme uyumlu olması büyük önem taşıyor. Katılacak oyuncularla sahada taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanacak Gençlerbirliği izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarın desteğini beklediklerini belirten Eroğlu, bu sayede başarıya daha kolay ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Süper Lig'de Kalıcı Olmak İstiyor - Son Dakika

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