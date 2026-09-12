Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Eryaman'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İlk üç haftada 7 puan toplayan başkent ekibi, son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan başkent ekibi, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
Kasımpaşa ise dört haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.
Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki lig maçında deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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