Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Eryaman'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Eryaman'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İlk üç haftada 7 puan toplayan başkent ekibi, son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan başkent ekibi, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa ise dört haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.

Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki lig maçında deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

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