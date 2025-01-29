Gençlerbirliği Süper Lig Hedefinde İddialı - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Süper Lig Hedefinde İddialı

Hüseyin Eroğlu, 4 maçta 10 puan toplayarak play-off hattına girdiklerini açıkladı.

29.01.2025 15:50
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Trendyol 1. Lig'de son 4 maçta 10 puan toplayarak play-off hattına giren ve Süper Lig hedefini güçlendiren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Amacımız her gün gelişerek yukarıya tırmanışımızı devam ettirmek." dedi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde takımlar arasında puan farkının yakın olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Şu an 17. ve 18. sıradaki takımların bile play-off iddiası var. Geldiğimizde 13. sıradaydık. Puan farkı yukarıyla çok yoktu ama iyi sonuçlar elde ettik, 10 puan topladık. Play-off hattının içerisindeyiz. Puan farkı Bandırmaspor ile 1'e, Erzurumspor FK ile 3'e, Fatih Karagümrük ile 5'e indi. Tabii bu puan farkını daha da daraltıp, rakiplerimizin üzerinde yer almak istiyoruz. Geride kalan maçları oyun olarak değerlendirdiğimizde, savunma anlamında gelişimimiz çok daha hızlı oldu. Bu da hem oyuna hem de skora yansıdı. Hüseyin Eroğlu takımları genelde hücum ve savunmada etkili oynayan ekiplerdir. Amacımız hücumu da bu anlamda biraz daha geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Ligde zorlu rakiplerle mücadele ettiklerini anlatan Eroğlu, "Rakiplerin zorluk derecesini biliyoruz. Amacımız her gün gelişerek yukarıya tırmanışımızı devam ettirmek. Bizim için 10 puan güzel görünüyor ama bu geride kaldı. Önümüzdeki maçlar çok daha değerli olacak. Transfer konusunda hücumsal anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Hücum gücümüzü artırmamız gerekiyor. Özellikle topa sahip olduğumuz bölümde sonlandırmayı daha iyi yapmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Bu hafta oynayacakları Alagöz Holding Iğdır FK maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini dile getiren Eroğlu, hücum hattına transfer yapmaları gerektiğini yineleyerek, "Hücum hattına en az 2 oyuncu alacağız. Oyun stilimize uyması önemli. Doğru hamle yapmak için çalışıyoruz. En kısa zamanda da bunu sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Gençlerbirliği Kulübünün altyapısının çok değerli olduğunun altını çizen Eroğlu, antrenmanlara genç takımdan oyuncular çağırdıklarını ve zamanı geldiğinde kullanacaklarını belirtti.

Hüseyin Eroğlu, Mete Kaan Demir ve Elias Durmaz'ın takımdan ayrıldığını, Rahman Buğra Çağıran'ın da sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacağını sözlerine ekledi.

Metehan Mimaroğlu: "Önceliğimiz Süper Lig"

Kırmızı-siyahlı ekibin kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, son 4 maçta 10 puan topladıklarına işaret ederek, iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.

Hüseyin Eroğlu yönetiminde iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Metehan, "Bir oyun planımız var. Gol yemeden de maçları tamamlamamız bizim için büyük artı. Bu ligde ilk önce iyi savunma yapıp sonra skoru bulunca daha güçlü bir takım haline geliyorsun. Böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki iki maçı sahalarında oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Metehan, "Biz, içeride daha güçlü bir takımız. Deplasmanda da kolay maç kaybetmiyoruz ama Ankara bizim için farklı. Sahamızda oynadığımız maçlarda büyük favoriyiz. Kimseden çekinmiyoruz. İkinci yarıda fikstür avantajımız var. Çoğu maçımızı daha çok içeride oynayacağız." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu'nun işine dört elle sarıldığını dile getiren futbolcu, şöyle devam etti:

"Bize de onu yansıtıyor. Burada oynayan, oynamayan her oyuncu mutlu. Herkes 5-10 dakika bile oynasa elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Zaten bizim itici gücümüz bu. Bu bizi daha güçlü takım haline getiriyor. Ligdeki sıralamamız da bunu gösteriyor. Her hafta oyun planımız rakibe göre değişebiliyor. Takım da buna ayak uyduruyor. Bireysel olarak takıma sonuna kadar katkı vermeye çalışıyorum. Galibiyete ne kadar katkı sağlayabiliriz bunun peşindeyiz. İnşallah yükselen performansım da sezon sonuna kadar devam edecek ve kupa, şampiyonlukla sonuçlanır diye inanıyorum."

Metehan, "Takım içinde şampiyonluk konuşuluyor mu?" sorusuna, "Ligin ilk maçından beri ilk 2 düşüncemiz, şampiyonluk hedefimiz var. Önceliğimiz kupa, şampiyonluk, özlenen Süper Lig. Bunun için çalışıyoruz. Hedefimiz de bir şaşma yok. Puanlar çok yakın. Biz her zaman ilk 2'nin en ciddi adayıyız." yanıtını verdi.

Öte yandan Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 1 Şubat Cumartesi günü Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA

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