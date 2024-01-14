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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Arkamızda 2 puan bıraktığımız için üzgünüz - Son Dakika
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Arkamızda 2 puan bıraktığımız için üzgünüz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Ümraniyespor maçının ardından yapılan basın toplantısında, mücadeleye 3 puan hedefleyerek çıktıklarını belirterek, 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını ifade etti. Kaloğlu, takımın performansından gurur duyduğunu ve sezonu güzel bir şekilde bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Arkamızda 2 puan bıraktığımız için üzgünüz
14.01.2024 - 21:44,
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadeleye 3 puan hedefleyerek çıktıklarını vurgulayarak, "Arkamızda 2 puan bıraktığımız için üzgünüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Müsabakada çok fazla gol pozisyonu vardı. 18 kez rakip kaleyi yokladık. Rakibimize sadece karambolden birkaç pozisyon verdik. Ligin çok pas yapan takımlarından bir tanesi ile karşılaşmamıza rağmen sahada iyi mücadele ettik. 1-0 dan sonra yakaladığımız pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyordu. Bugün 3 puan almak için geldik. Arkamızda 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Takım içerisinde bir belirsizlik var. Döndüğümüz zaman başkanımız ile görüşeceğim. Bu oyuncu grubu her şeyi hak ediyor. Bu hikayenin sonucu iyi bitecek diye düşünüyorum. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Bu sene daha yukarılara oynuyoruz. Play-off hattını hedefleyerek sahaya çıkıyoruz. Ekibe takviyede yapamadık. Camianın bir an önce kenetlenip bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Ama sezonu güzel bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Ümraniyespor'u da göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Arkamızda 2 puan bıraktığımız için üzgünüz - Son Dakika


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