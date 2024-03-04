Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: \'Kazanmak istiyorduk, ama yapacak bir şey yok\'

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Şanlıurfaspor müsabakasının ardından, "Kazanmak istiyorduk. Bütün planımızı üç puan üzerindeydi. Üst tarafı biraz daha yakalamak istiyorduk. ama yapacak bir şey yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Son haftalarda sezon başından beri aslında futbol şansı, bu hafta da yanımızda yoktu. Kaçan pozisyonlar var. Bunları atabilirdik. Açıkçası kazanmak için bir formasyonla çıktık. Açıkçası maça iyi başlamadık. O biraz bizi etkiledi. O kötü başladığımız sıralarda da zaten gol yedik. Sonra dengelendi maç. Orada bir dizilişe farklı bir dizilişe geçerek maçı dengeledik. Rakibimizin bulunduğu konumdan dolayı onun için her puan ve puanlar çok önemli. O yüzden de çok ciddi başlayacaklarını, çok mücadele edeceklerini biliyorduk. Rakibimiz biliyorsunuz iki hafta önce zaten son deplasmanda Kocaelispor gibi güçlü bir takımı yenmişti. Bu maçta kolay olmayacaktı. Öyle de olmadı zaten. Kazanmak istiyorduk. Bütün planımızı 3 puan üzerindeydi. Üst tarafı biraz daha yakalamak istiyorduk. Ama yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni gelen yönetim ile sahada yaşadıkları şansızlığı atlatacaklarını belirten Kaloğlu, "Şu anda biliyorsunuz dün bir seçim vardı. Yeni başkan Osman Sungur ve yeni yönetim geldi. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Futbolcularımız uzun zamandır bu anı bekliyorlardı. Şimdi yavaş yavaş şu şanssızlığı da kırarak önümüzdeki haftadan itibaren galibiyet serilerine başlarız diye düşünüyorum. Takımımızdaki hava iyi. Sadece bazı oyuncularımız hazır değil Yine de bu hafta onlarla başlamak istedim. Çünkü maç kondisyonlarını kazanmaları lazım. Değişik oyuncuları kullandık. Onların da hazır olmalarını bekliyoruz" dedi. - ANKARA