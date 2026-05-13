Gençlerbirliği, Trabzonspor'u Eledi
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u Eledi

13.05.2026 22:53
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Konyaspor'un rakibi oldu.

Bu sonuçla bordo-mavili ekip adını finale yazdırdı ve Konyaspor'un rakibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ernest Muçi'nin şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

62. dakikada ceza yayı önünden Erk Arda Aslan'ın vuruşunda top filelere gitti. 1-0

72. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

78. dakikada Ernest Muçi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Arda Çelik'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

83. dakikada Felipe Augusto'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü.

88. dakikada Ozan Tufan'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

90+2. dakikada serbest vuruş kullanan Ozan Tufan pasını sol kanatta Ernest Muçi'ye verdi. Muçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelere gitti. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çelik, Matej Hanousek, Ousmane Diabate, Erk Arda Aslan (Franco Tongya dk. 74), Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan (Cihan Çanak dk. 90+1), Göktan Gürpüz, Ensar Kemaloğlu (Tom Dele-Bashiru dk. 82)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Pedro Pereira, Adama Traore, Emirhan Ünal, Emirzat Baycu

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Salih Malkoçoğlu, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik (Ozan Tufan dk. 65), Christ Oulai (Boran Başkan dk. 90+7), Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov (Umut Nayir dk. 65), Ernest Muçi, Antony Nwakaeme (Felipe Augusto dk. 65), Paul Onuachu

Yedekler: Onuarlp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Onuralp Çakıroğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Erk Arda Aslan (dk. 62) (Gençlerbirliği), Arda Çelik (dk. 78 k.k.) Ernest Muçi (dk. 90+2 (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Samed Onur, Erk Arda Aslan, Fıratcan Üzüm, Furkan Ayaz Özcan, Tom Dele-Bashiru (Gençlerbirliği) Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ernest Muçi (Trabzonspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

