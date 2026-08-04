Gençlerbirliği, Transfer Yasağı Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Transfer Yasağı Açıklaması Yaptı

Gençlerbirliği, Transfer Yasağı Açıklaması Yaptı
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Kulüp, transfer yasağının nedenini ve süreç hakkında bilgi verdi, kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü, FIFA tarafından hakkında verilen transfer yasağı kararına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Sekou Koita'nın transferi için CSKA Moskova'ya ödemenin yapıldığı ancak Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle para transferinin gerçekleşmediği belirtildi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın CSKA Moskova kulübünden transfer edilen profesyonel futbolcu Sekou Koita'nın bonservis ödemesiyle ilgili tüm süreçlerin zamanında başlatıldığı ifade edilerek, "FIFA tarafından Kulübümüz hakkında verilen 'transfer yasağı' kararına ilişkin kamuoyunda yer alan haber ve değerlendirmeler üzerine, sürece dair doğru bilgilendirme yapılması amacıyla aşağıdaki açıklamanın paylaşılması gerekli görülmüştür. Kulübümüz ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı PFC CSKA Moskova arasında profesyonel futbolcumuz Sekou Koita'nın transferine ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında bonservis bedeline yönelik mali yükümlülükler bulunmaktadır. Kulübümüz, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ödeme sürecini başlatmış ve uluslararası para transferine ilişkin işlemleri süresi içinde gerçekleştirmiştir. Ancak Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle, söz konusu ödeme mevcut uluslararası bankacılık sistemi üzerinden tamamlanamamıştır. Bu durum, uluslararası finans sisteminde uygulanan yaptırımların doğrudan etkisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olup, ödemenin uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlarla gerekli girişimlerine devam etmektedir. FIFA nezdinde de gerekli başvurular yapılmış olup süreç yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'FİFA'NIN DÜZENLEMELERİNE UYGUN HAREKET EDİYORUZ'

Açıklamanın devamında, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına, FIFA düzenlemelerine ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun hareket etme konusundaki hassas davranıldığı belirtilerek, "Sürecin en kısa sürede çözüme kavuşması için gerekli hukuki ve idari çalışmalar devam etmektedir. 103 yıllık tarihimizin ve köklü değerlerimizin sorumluluğuyla hareket eden Kulübümüz, geleceğini sağlam temeller üzerinde ve emin adımlarla inşa etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yönetim Kurulu'muz, gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla yalnızca mevcut sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına değil, aynı zamanda Gençlerbirliği'ni güçlü bir mali yapı, güçlü bir kadro ve sürdürülebilir sportif başarı anlayışıyla geleceğe taşımaya odaklanmıştır. Kulübümüz, taraftarından aldığı güçle, mücadele kültürüne yakışır bir kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Hedefimiz; Gençlerbirliği'ni yeniden Türk futbolunun güçlü ve kalıcı başarı hikayelerinden biri haline getirmek; sahada rekabet eden, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen ve geleceğe güvenle bakan bir kulüp olarak daha büyük başarılara ulaştırmaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Transfer Yasağı Açıklaması Yaptı - Son Dakika

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