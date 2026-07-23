Gençlerbirliği Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
23.07.2026 13:52
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Gençlerbirliği, Kayseri'de sezon hazırlıklarını sürdürürken yarın Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından, sahada koordinasyon ve sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda kaleciler takımdan ayrı çalıştı.

Yarın hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Başkent ekibi, taktik akşam antrenmanında ise taktik çalışmalar yapacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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