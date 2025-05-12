Gençlerbirliği Yeni Stadı İnceledi

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yöneticileri, 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapımı devam eden yeni stat inşaatını inceledi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla yapımında sona yaklaşılan stadı gezdi.
Başkan Sungur ve beraberindekiler, inşaatın son durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.
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