Gençlerbirliği yönetimi, Metin Diyadin'in istifa talebini kabul etmedi - Son Dakika
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Gençlerbirliği yönetimi, Metin Diyadin'in istifa talebini kabul etmedi

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulundu. Kulüp yönetimi, yönetim kurulu toplantısında değerlendirdiği talebi kabul etmeyerek Metin Diyadin ile yola devam etme kararı aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği yönetimine istifasını iletti. Gençlerbirliği'nden istifaya yönelik yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
GençlerbirliğiMetin DiyadinFutbolSporSon Dakika

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