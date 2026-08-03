Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi

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Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaştı ancak Başkent ekibinin transfer yasağı alması sonrası bu transfer durdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında yer almayan 28 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transferi son anda durdu.

TRANSFER YASAĞI PLANLARI BOZDU

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin transferi konusunda Gençlerbirliği ile geçtiğimiz günlerde el sıkışmıştı. Ancak başkent ekibiyle ilgili yaşanan beklenmedik bir gelişme transfer sürecini tıkadı. FIFA'nın 1 Ağustos tarihi itibarıyla Gençlerbirliği'ne transfer yasağı cezası vermesi üzerine, İrfan Can Eğribayat'ın Kırmızı-Siyahlı ekibe imza atma süreci durduruldu. 

GELECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Transferin gerçekleşememesi nedeniyle 28 yaşındaki eldiven şimdilik takımda kaldı. Fenerbahçe yönetiminin kadroda düşünmediği İrfan Can Eğribayat'ın geleceğinin, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre yeniden şekillenmesi bekleniyor.

İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi - Son Dakika
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