Gençlere Ücretsiz Yurt Konaklaması - Son Dakika
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Gençlere Ücretsiz Yurt Konaklaması

02.07.2026 10:40
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Bakan Bak, 'Seyahatsever' projesi ile gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan "Seyahatsever" projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2022 yılında hayata geçirilen "Seyahatsever" projesi, bu yıl da gençlerin Türkiye'yi keşfetmelerine imkan sağlayacak. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, 6 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde 81 ilde belirlenen GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri projeye davet ederek, "Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz "Seyahatsever" başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 uygulaması kapsamında, her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde gençlerin kullanımına tahsis edildi.

Projeden yararlanmak isteyen gençler, "ALO GSB 444 0 472" çağrı merkezi üzerinden en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün süreyle ücretsiz konaklama imkanı bulacak.

"Seyahatsever" projesiyle gençlerin yaz tatili boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmeleri, farklı kültürleri tanımaları, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görmeleri amaçlanıyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 518 bin 713 genç, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama hizmetinden yararlandı.

Projeye ilişkin bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Turizm, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlere Ücretsiz Yurt Konaklaması - Son Dakika

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