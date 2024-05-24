Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil ediyor - Son Dakika
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Spor

Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil ediyor

Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi\'nde Erzincan\'ı temsil ediyor

Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil ederek ligin en iyisi olma hedefine ilerliyor. Kadın futbolcular, başlangıçta ön yargılı davranan insanlara kadının gücünü gösteriyor. Gençlergücü takımında yetişen oyuncular milli takıma seçilerek başarı elde ediyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, genç futbolcuların başarısından gurur duyduğunu belirtiyor.

24.05.2024 12:12
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Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil etti. Her gün aralıksız antrenman yapan gençlerin yeni hedefi de ligin en iyisi olmak.

Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil etti. 'Aslında kız çocukları futbol oynar mı diye bize ilk başta çok ön yargılı davrandı insanlar' diyen kadın futbolcular, Erzincan'da adeta kadının gücünü gösterdiler.

Ortaokulda keşfedilen ve daha sonra takıma katılan Gençlergücü takım kaptanı Şeydanur Helvayiyen, "Ortaokulda hocalarımızın taramasıyla keşfedildik. Senelerdir mücadele ediyoruz" dedi.

Milli takıma oyuncu yetiştirmeye başlayan Gençlergücü'nde Kulüp Başkanı Bülent Sarıkaya, "Bu süreçte 2 tanesi kaleci ve defans oyuncusu olması 3 oyuncumuzu milli takımlara gönderdik. Ücretsiz olarak kız çocuklarının spor alanında kendilerini geliştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da genç futbolcuların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Aydoğdu, "Kızlarımızın sahadaki azmi ve başarısıyla gurur duyuyoruz" notunu düştü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil ediyor - Son Dakika
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