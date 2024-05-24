Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi\'nde Erzincan\'ı temsil ediyor

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Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil etti. Her gün aralıksız antrenman yapan gençlerin yeni hedefi de ligin en iyisi olmak.

Gençlergücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde Erzincan'ı temsil etti. 'Aslında kız çocukları futbol oynar mı diye bize ilk başta çok ön yargılı davrandı insanlar' diyen kadın futbolcular, Erzincan'da adeta kadının gücünü gösterdiler.

Ortaokulda keşfedilen ve daha sonra takıma katılan Gençlergücü takım kaptanı Şeydanur Helvayiyen, "Ortaokulda hocalarımızın taramasıyla keşfedildik. Senelerdir mücadele ediyoruz" dedi.

Milli takıma oyuncu yetiştirmeye başlayan Gençlergücü'nde Kulüp Başkanı Bülent Sarıkaya, "Bu süreçte 2 tanesi kaleci ve defans oyuncusu olması 3 oyuncumuzu milli takımlara gönderdik. Ücretsiz olarak kız çocuklarının spor alanında kendilerini geliştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da genç futbolcuların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Aydoğdu, "Kızlarımızın sahadaki azmi ve başarısıyla gurur duyuyoruz" notunu düştü. - ERZİNCAN