Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutma Projesi - Son Dakika
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Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutma Projesi

Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutma Projesi
05.07.2026 14:17
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Bakan Bak, gençleri sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi başta dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar, kumar olmak üzere gençlerimizi, çocuklarımızı bunlardan uzak tutmak." dedi.

Bak, Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen Genç Kart ödül töreninde, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaz ve kış spor okulları ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen yetenek tarama projeleri sayesinde çocukların sporun birleştirici ve geliştirici yönüyle tanıştığını belirten Bak, bu çalışmaların yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Edirne'de uygulanan Genç Kart Projesi'nin önemli sonuçlar verdiğini dile getiren Bak, uygulamayla çocukların okula devam oranlarının ve ders disiplinlerinin arttığını söyledi.

Gençlerin katıldıkları antrenmanlarla puan topladığını ve bu puanlarla çeşitli ödüller kazandığını belirten Bak, "Sokaklarda cıvıl cıvıl, okul bahçelerinde cıvıl cıvıl çocuklarımız sporla buluştu. Sporla beraber hayatı öğreniyorlar, disiplin kazanıyorlar ve başarılı sporcular olarak şehirlerini, kulüplerini ve okullarını temsil ediyorlar." diye konuştu.

Öncelikli amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi başta dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar, kumar olmak üzere gençlerimizi, çocuklarımızı bunlardan uzak tutmak. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Spora, gençlere değer veriyor."

Genç Kart uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Bak, Okuldan Spora Mahalle Ligi Projesi'nde 4 bin çocukla başlayan katılımın 14 bine ulaştığını belirterek herkesi spor yapmaya davet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Mahalle Ligi ve Okuldan Spora Projesi'nin başarıyla sürdüğünü belirterek, Genç Kart uygulaması sayesinde öğrencilerin hem akademik hem de sportif başarılarının ödüllendirildiğini söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise gençleri eğitim, sanat ve spora yönlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Genç Kart uygulamasında en fazla puan toplayan 500 öğrenciye bisiklet başta olmak üzere çeşitli ödüller Bakan Bak ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin iba, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Politika, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutma Projesi - Son Dakika

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