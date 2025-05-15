Gençlik Haftası Anıtkabir'de Kutlandı - Son Dakika
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Gençlik Haftası Anıtkabir'de Kutlandı

Gençlik Haftası Anıtkabir\'de Kutlandı

Bakan Bak, Gençlik Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ü andı.

15.05.2025 10:28
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak başkanlığında, bakan yardımcıları, genel müdürler, gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın üzerinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Gençlik Haftası vesilesiyle ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte manevi huzurundayız. Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ederek çizdiğiniz istikamet, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da anlam kazanmaktadır. Bu yüzyıl gençliğin ve sporun yüzyılıdır. Türkiye, bugün küresel rekabetin her alanında söz sahibi olmak adına, nitelikli, üretken ve bilinçli bir gençliği merkeze alan politikalarla ilerleyişini sürdürüyor. Bilimde keşifler yapan, sporda uluslararası başarılara imza atan, kültürde ve sanatta topluma yön veren gençlerimiz, milli kimliğimizin temelini oluşturan değerleri çağın dinamikleriyle buluşturarak geleceğe doğru yürüyor.

Biz de fiziksel, zihinsel, sosyal ve akademik gelişimi destekleyen çok yönlü yatırımlarımızla gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Milli mücadele ateşinin 106. yılında Türkiye'nin gücü olan gençlerimiz mazisinden ilhamla bayrağı istikbale gururla taşıyor. Gençlerimizin coşku ve heyecanıyla idrak ettiğimiz bu anlamlı hafta vesilesiyle zatıalinizi ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak daha sonra Anıtkabir'e gelen sporcu ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik Haftası Anıtkabir'de Kutlandı - Son Dakika

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