Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan milli para tenisçi Ahmet Kaplan'ı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
" Fransa'da 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan milli para tenisçimiz Ahmet Kaplan'ı tebrik ediyorum. Milli tenisçimizin elde ettiği sonuçta emeği geçenleri teşekkür ediyor, sporcumuza 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Kaplan'ı Tebrik Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?