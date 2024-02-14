Gençlik ve Spor Bakanı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Selçuk Can ve Alperen Berber ile bronz madalya kazanan Murat Fırat'ı tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında sporcuları kutlayarak, milli güreşçilerin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür etti ve tüm sporcuların başarılarının devamını diledi.

14.02.2024 22:35
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Selçuk Can ve Alperen Berber ile bronz madalya kazanan Murat Fırat'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber'i tebrik ediyorum. Şampiyonada bronz madalya elde eden 67 kiloda güreşçimiz Murat Fırat'ı da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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