Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit ile gümüş madalya sahibi olan Evin Demirhan Yavuz'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Daima gururumuz, kadın milli sporcularımız ülkemizi madalyalarla onurlandırdı. Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit'i canı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonada gümüş madalya elde eden 50 kiloda güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz'u da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL