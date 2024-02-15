Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Yasemin Adar Yiğit ve Evin Demirhan Yavuz'u tebrik etti. Bakan Bak, milli sporcuların başarılarının devamını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

15.02.2024 23:06  Güncelleme: 23:08
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit ile gümüş madalya sahibi olan Evin Demirhan Yavuz'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Daima gururumuz, kadın milli sporcularımız ülkemizi madalyalarla onurlandırdı. Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit'i canı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonada gümüş madalya elde eden 50 kiloda güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz'u da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı - Son Dakika

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