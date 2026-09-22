Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Etimesgut\'ta 46 bin metrekarelik cimnastik tesisini açtı

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu binası ve cimnastik salonu açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Federasyon Başkanımız bir ziyaret esnasında, 'Ankara'da cimnastik salonu konusunda eksiğimiz var. Sizden ricamız federasyon binası ve yanına da bir spor kompleksi cimnastik tesisi yapalım' diye söyleyince, biz de hiç düşünmeden cimnastiğin; çocuklarımıza, gençlerimize ve sporculara ulaşması için böyle bir tesisin yapılması kararını verdik. 2 yıl içerisinde tamamlandı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Türkiye Cimnastik Federasyonu binası ve Cimnastik salonu açılış törenine katıldı. Programda, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bakanlık yetkilileri ve milli cimnastik sporcuları yer aldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada spor tesisi yatırımlarının Türkiye'nin dört bir yanında yapılmaya devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, bizler için ortaya koyduğu spor vizyonu Türkiye'nin dört bir yanındaki modern tesisleri kazandırma şevkimizi arttırıyor. Gerçekten güzel bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Federasyon Başkanımız bir ziyaret esnasında, 'Ankara'da cimnastik salonu konusunda eksiğimiz var. Sizden ricamız federasyon binası ve yanına da bir spor kompleksi cimnastik tesisi yapalım. Bunu arzu ediyoruz' diye söyleyince, biz de hiç düşünmeden cimnastiğin çocuklarımıza, gençlerimize ve sporculara ulaşması için böyle bir tesisin yapılması kararını verdik. 2 yıl içerisinde tamamlandı. Gerçekten ortaya güzel bir eser çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'YAPILAN YATIRIMLARIN KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADIK'

Bakan Bak, Türk sporunda büyük yatırımların olduğunu kaydederek, tesisin özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Burası 46 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Kapalı salonumuz 8 bin 537 metrekarelik bir salon. İçerisinde, bin 350 seyirci kapasiteli tribünü var. Muhteşem gözüküyor. Tribünleri dolduran misafirlerimize de velilerimize de teşekkür ediyoruz. Yemekhanesi, sporcu sağlık odası, fitness alanı, geniş eğitim alanları ve 150 kişilik toplantı salonu var. Cimnastik Federasyonu artık kirada değil, kendisine ait bir binada antrenmanlarını takip ettiği bir ortamda faaliyetlerini sürdürecek. Bu noktada tesis çevreye duyarlı olarak projelendirildi. Güneş enerjisi sayesinde elektrik ihtiyacının bir kısmı da üretilebilecek. Aynı zamanda biliyorsunuz biz Ankara'ya güzel eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Onların açılışlarına da devam edeceğiz. Anıttepe'deki olimpik havuzumuz bitmek üzere. Oranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Ankara'nın merkezine Türkiye'nin 3'üncü büyük stadyumunu yapıyoruz. Ankara Stadyumu orası da muhteşem bir eser olacak. Ankara'nın her ilçesine eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Özellikle cimnastikte daha önceleri kürsü görmezken bugün finallerde, meydanlarda adı olan dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda madalyaları olan bir Türkiye var. Bu noktada yapılan yatırımların karşılığını almaya başladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha büyük şampiyonluklar istiyoruz. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları istiyoruz. İşte tesisler burada. Hep beraber bu bayrağı göndere çektirmeye ve İstiklal Marşı'nı dinletmeye devam edeceğiz. Türk sporunu yükseltmek için hep beraber çalışacağız."

TCF BAŞKANI ÇELEN: BU SALON BAŞKENTİMİZE ÇOK YAKIŞTI

Modern ve nitelikli bir cimnastik salonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Bu salon gerçekten başkentimize çok yakıştı. Sadece fiziksel imkanlarıyla değil, taşıdığı vizyonla da Türkiye'nin en önemli cimnastik merkezlerinden biri olacağına hiç şüphemiz yok. Türk sporuna ve özellikle Türk cimnastiğine verdiğiniz destek için önce şahsım, federasyonumuz ve tüm cimnastik ailemiz adına sizlere gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bu salon; elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye taşıyacak ve Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracağımız yeni başarıların merkezi olacaktır" dedi.

Program sonunda Bakan Bak ve Federasyon yetkilileri yeni salonun açılışı için kırmızı kurdele kesti ve TCF Başkanı Çelen Bakan Bak'a hediye takdiminde bulundu.