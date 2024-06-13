Gençlik ve Spor Bakanı Ersu Şaşma'yı Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak organizasyon tarihinde sırıkla atlamada madalya alan ilk Türk sporcu olan Ersu Şaşma için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak tarihi başarı elde eden Ersu Şaşma'yı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada 5.82m'lik atlayışıyla bronz madalya kazanarak organizasyon tarihinde sırıkla atlamada madalya alan ilk Türk sporcumuz olan Ersu Şaşma'yı kutluyorum. Ersu Şaşma, daha önce hiç madalyamızın olmadığı sırıkla atlamada tarihi başarı elde ederek bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun bronz madalya kazanmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Ersu Şaşma'ya başarılar diliyorum." - İSTANBUL