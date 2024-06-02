Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esra Yıldız Kahraman\'ı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Boks Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda elde ettiği başarıyla Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Esra Yıldız Kahraman'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şunları kaydetti:

" Tayland'da düzenlenen Boks Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda elde ettiği başarıyla kadınlar 57 kiloda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik ediyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi boks branşında 5 kadın ve 3 erkek sporcumuz temsil edecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ringe çıkacak tüm boksörlerimize başarılar diliyorum."