Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovakya 'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2022) başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Slovakya, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta başarılı olan sporculara tebrik - Son Dakika

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