Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk voleybolunun iki güzide kulübünün karşılaştığı 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Arkas Spor'u yenerek kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Karşılaşma boyunca centilmence bir oyun sergileyen her iki takımımızı da tebrik ediyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum."
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