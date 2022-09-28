"Türk voleybolunun iki güzide kulübünün karşılaştığı 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Arkas Spor 'u yenerek kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Karşılaşma boyunca centilmence bir oyun sergileyen her iki takımımızı da tebrik ediyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Arkas Spor, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik - Son Dakika

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