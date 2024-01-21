Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ\'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 2'nci olarak Türkiye'ye oyunlar tarihindeki ilk madalyasını kazandıran kısa kulvar sürat patenci Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

" Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni 1000 metre finalinde ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazanan milli sporcumuz Muhammed Bozdağ'ı tebrik ediyor, başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Ülkemizin müsabakalarda her branşta adından söz ettirmeye devam edeceğine canı gönülden inanıyorum."