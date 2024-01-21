 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 2'nci olarak Türkiye'ye oyunlar tarihindeki ilk madalyasını kazandıran kısa kulvar sürat patenci Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında başarıda emeği geçenleri kutladı ve ülkemizin müsabakalarda her branşta adından söz ettirmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ\'ı tebrik etti
21.01.2024 - 10:53,
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 2'nci olarak Türkiye'ye oyunlar tarihindeki ilk madalyasını kazandıran kısa kulvar sürat patenci Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

" Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni 1000 metre finalinde ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazanan milli sporcumuz Muhammed Bozdağ'ı tebrik ediyor, başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Ülkemizin müsabakalarda her branşta adından söz ettirmeye devam edeceğine canı gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gençlik ve Spor Bakanı, Muhammed Bozdağ, Gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:17 Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:49 Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement