Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ersin Aka için Taziye Mesajı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ersin Aka için Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çorluspor 1947 kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

22.11.2024 19:08
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorlu spor 1947 kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka için taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorluspor 1947 kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Teknik Direktör Aka'nın ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Bakan Bak, yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çorluspor 1947 kulübümüzün Teknik Direktörü Ersin Aka'nın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersin hocaya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ersin Aka için Taziye Mesajı - Son Dakika

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