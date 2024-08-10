Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nafia Kuş Aydın\'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.
Bakan Bak, X hesabından "Nafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsü. Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocumuzu kutluyorum." paylaşımını yaptı.
Nafia, kadınlar +67 kilodaki 3'üncülük müsabakasında Büyük Britanyalı Rebecca McGowan'ı yenerek kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etmişti.
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