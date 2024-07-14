Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuları ziyaret etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuları ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm, yüzme ve cimnastik branşlarında temsil edecek milli sporcuları ziyaret etti. Bakan Bak, milli sporcularla bir araya gelerek onlara desteklerini iletti ve olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Bakan Bak, sporculara güvendiğini ve başarılarının milleti mutlu edeceğini belirtti.

14.07.2024 11:17
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm, yüzme ve cimnastik branşlarında temsil edecek milli sporculara destek ziyaretinde bulundu.

Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atletler, yüzücüler ve cimnastikçileri kamp yaptıkları Antalya'da ziyaret etti.

İlk olarak Gloria Sports Arena'da kampta bulunan milli atletler ve yüzücülerle bir araya gelen Bakan Bak, tokalaştığı milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin omuzuna vurarak "Karizmasın ha!" diyerek iltifat etti.

Bakan Bak, milli atlet Yasmani Copello ile tokalaşırken de 4. kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanan milli atlete "En kıdemli, en tecrübelisi sensin." dedi.

Milli sporcular ve antrenörleriyle sohbet eden Bakan Bak, olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Bakan Bak, sporculara çok güvendiğini vurgulayarak, "Zirveye ulaşmak ve orada başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Yüzmede çok güçlü ülkeler ve güçlü sporcuları var. Onların arasından sıyrılmak önemli. Kota alıp olimpiyatlara katılmak önemli. Çıtayı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Sporcularımızın elde edeceği başarı milletimizi çok mutlu edecektir. İnanıyoruz ki bunu başaracağız." diye konuştu.

Sohbetin ardından tesisi gezen Bakan Osman Aşkın Bak, bir süre milli sporcuların antrenmanlarını izledi.

"Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun"

Bakan Bak, daha sonra Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'na giderek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli cimnastikçileri ziyaret etti.

İzmir'deki kamp çalışmalarının ardından Türkiye'deki son hazırlık etabı için Antalya'ya geçen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımıyla buluşan Bakan Bak, sporcularla yakından ilgilendi.

Türk cimnastiğinin iyi bir yolda olduğunu belirten Bakan Bak, "Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türk cimnastiği için çok güzel bir yol açtınız. Şimdi de Paris 2024'e takım halinde katılacak olmanız bizi çok mutlu etti. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyorsunuz. Takım düzeyinde katılım önemli. İnşallah başarılarınızla milletimiz coşacak. Buna inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'ın ziyaretlerinde Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuları ziyaret etti - Son Dakika

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