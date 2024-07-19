Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Paris 2024'te Milli Sporcuların Emekleri Karşılığını Bulacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Paris 2024'te Milli Sporcuların Emekleri Karşılığını Bulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların verdikleri emeklerin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti. Türkiye'nin olimpiyata ilk kez katılımının 100 yıl önce Paris 1924 olduğunu hatırlatan Bakan Bak, Türkiye'nin son 20 yılda yapılan tesisleşme hamlesi sayesinde daha fazla sporcuyla temsil edileceğini vurguladı. Ayrıca, Bakan Bak, sporun tabana yayılması ve sporcuların rol model olması konusunda yapılan çalışmalara da değindi.

19.07.2024 14:37
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların verdikleri emeklerin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başlamasına 1 hafta kalan Paris 2024 için açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin olimpiyata ilk kez katılımının 100 yıl önce Paris 1924 olduğunu hatırlatan bakan Bak, şunları kaydetti:

"Sporcularımızla, antrenörlerimizle, kulüplerimizle, yöneticilerimizle koordineli bir şekilde Paris 2024'e hazırlandık. Daha önce madalya kazanamadığımız branşlarda da başarı elde edeceğimize, çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum.Türkiye genelinde son 20 yıllık süreçte dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir tesisleşme hamlesi yaşandı ve yatırımlarımız devam ediyor. Yapılan yatırımların meyvesini olimpiyatlarda daha çok sporcuyla temsil edilerek farklı branşlarda sporcularımızın kota almasıyla topluyoruz. Modern pentatlon, boks, eskrim, okçuluk, judo, güreş, atıcılık ve masa tenisinde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na nazaran daha fazla sporcuyla temsil edileceğiz."

Paris'te 18 branşta 102 milli sporcuyla Türkiye'nin yer alacağına dikkati çeken Bak, "Olimpiyatlarda mücadele etmek, bayrağımızı temsil etmek manevi açıdan her sporcunun en büyük hayali. Milli sporcularımız, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde yaptıkları çalışmaları, bir süredir farklı illerimizde bulunan Kamp Eğitim Merkezlerinde sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sık sık bu kampları ziyaret ediyor ve sporcularımızın son durumunu yakından takip ediyoruz. Sporcularımızla Paris'te beraber olacağız ama öncesinde de bir araya gelerek bakanlığımızın ve devletimizin yanlarında olduğunu göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesisleşmeyle sporu tabana yayma konusuna çok büyük rol kat ettiklerini vurgulayan Bak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tesislerimizi sadece lisanslı sporculara değil, 7'den 70'e tüm halkımıza açık hale getirdik. Çocuklar sporla büyüsün, spor aile içinde vazgeçilmez bir unsur olsun istiyoruz. Sporcularımız ülkemizin her ferdi tarafından birer rol model olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda baktığımızda spor yapan nesil, kötü alışkanlıklardan uzak durur, milli bilinci gelişmiş, topluma fayda sağlayan bir nesil olur. Bizler de evlatlarımızın bu şekilde gelişmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En büyük avantajımız spordan gelen, sporu yaşam tarzı haline getirmiş bir Cumhurbaşkanımızın olması."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Paris 2024'te Milli Sporcuların Emekleri Karşılığını Bulacak - Son Dakika

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