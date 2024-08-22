Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuların ailelerine teşekkür etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcuların ailelerine, kulüp ve antrenörlerine teşekkür ederek, "Her bir sporcumuzun ayrı bir hikayesi ve hayalleri var. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 94 sporcumuzun tüm zorlu süreçlerinin arkasında yer alan herkesi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 94 sporcunun başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi 48'i kadın, 46'sı erkek olmak üzere toplam 94 sporcunun temsil edeceğini hatırlatan Bakan Bak, "Paralimpik sporcularımızı Paris'e uğurlamak için sayılı günler kaldı. En az onlar kadar heyecanlıyız. Milli sporcularımız 15 branşta madalya mücadelesi verecek. Büyük bir azim ve özveriyle oyunlara hazırlanan sporcularımızın başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Her bir Paralimpik sporcumuzun ayrı bir hikayesi ve hayalleri var. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımızın tüm zorlu süreçlerinin arkasında yer alan aileleri başta olmak üzere kulüp ve antrenörlerini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Paralimpik sporcularımızın başarıları, kişisel zaferlerin ötesinde bir anlam taşıyor"

Paralimpik sporcu başarılarının diğer engelli bireyler için ilham kaynağı olduğunu belirten Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Milli sporcularımız, engelleri aşma konusundaki azim ve kararlılıklarıyla toplumsal algıları değiştiriyor ve engelli bireylerin potansiyellerini ortaya koymalarına ilham oluyorlar. Onların her başarısı daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum için atılan önemli bir adım aslında. Engelli sporcularımızın toplumsal hayata daha aktif katılımını ve spor kariyerlerindeki olanaklara erişebilmelerini önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya çok titizlikle yaklaşıyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Paralimpik sporcularımızın başarıları, kişisel zaferlerin ötesinde bir anlam taşıyor. Onlar, sınırları zorlayarak, engelleri aşmanın ve büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyorlar. Uluslararası organizasyonlarda derece yapıp kota alarak potansiyellerini gösterdiler. Sporcularımızın Paralimpik Oyunlarda kazanacakları madalyalarla da başarılarını taçlandıracaklarına inanıyorum" - ANKARA