Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha uğurluyoruz.

Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının artmasına vesile olan mübarek Ramazan Ayı'nı geride bırakmanın hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.

Bayramlar; milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa duygularının güçlendiği özel günlerdir. Bayramlar; sevinçlerin paylaşılması, birlik beraberliğin pekişmesi, hoşgörü ve dayanışmanın artması açısından çok değerlidir. Ramazan Bayramı'nın vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik duygularını daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı buruk geçiren Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıların son bulmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimiz, sporcularımız, GSB yurtlarında kalan öğrencilerimiz ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."