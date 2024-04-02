Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak İçin Başsağlığı Mesajı

Galatasaray-Hatayspor maçının VAR'ı Serkan Tokat

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Serkan Tokat'ın yanı sıra AVAR'da Emre Kargın ve Kerem Ersoy da yer alacak.