Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, Tahsin Kaya'nın Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diledi.

09.03.2024 20:49  Güncelleme: 20:53
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Tahsin Kaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

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