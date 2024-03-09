Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Tahsin Kaya için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Tahsin Kaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."
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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Eyüpspor maçında iyi bir savunma örneği gösterdiklerini ve Manisa FK maçını da kazanarak milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi. Özbalta ayrıca takımın play-off hattının güçlü adaylarından olduğunu belirtti.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK karşısında mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Altından kalkacak gücümüz var. Kaliteli bir ekibiz" dedi. Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Yavaş, maçın genelinde topa sahip olduklarını ve hedeflerine ulaşmak için gerekeni yapacaklarını söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Ligde 7 galibiyet, 19 mağlubiyetle ve 33 puanla 14. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, kalan 2 maçını kazansa bile alt lige düşmekten kurtulamayacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 20-25, 22-25, 25-23, 26-28 şeklinde sonuçlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, çeşitli çalışmalar yaparak maç için hazırlandılar. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislere kampa girdi.
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