Gençlik ve Spor Bakanı: Paris 2024 Olimpiyatları için iddialıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları için iddialı olduklarını belirterek, "Her sporcunun hayali olan olimpiyatların başlamasına sadece 100 gün kaldı. Madalya rekoru kırmak için hazırlandığımız olimpiyatlar için iddialıyız ve büyük bir heyecanla oyunların başlamasını bekliyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek olan ve başlamasına 100 gün kalan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milli sporcuların mücadele ettiği organizasyonlarda tarihi madalyalar kazandığına dikkat çeken Bakan Bak, "Sporu seven, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor tesisleriyle 'Spor Ülkesi' olma yolunda ilerliyoruz. Milli sporcularımız, antrenörleri eşliğinde kendilerine sağlanan imkanı en iyi şekilde değerlendiriyor ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırıyor. Farklı branşlarda elde edilen tarihi başarıların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da yansıyacağına yürekten inanıyorum. Kota alan milli sporcularımız büyük bir motivasyon ve inançla hazırlıklarına devam ediyor. Farklı branşlarda kota mücadeleleri sürüyor. Kota mücadelesi veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
"Sporcularımız Türkiye Yüzyılı'nda Paris'te yeni destanlar yazmak için hazır"
Bakan Bak, Paris 2024 Olimpiyatları için iddialı olduklarını belirterek, "Her sporcunun hayali olan olimpiyatların başlamasına sadece 100 gün kaldı. Sporcularımızla, teknik ekibimizle, yöneticilerimizle çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz; Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda toplam madalyada yaptığımız zirveyi kalıcı hale getirmek ve daha önce madalya almadığımız branşlarda da başarıya ulaşarak Paris'te çıtayı yukarıya taşımak. Paris 2024 Olimpiyatları için iddialıyız ve büyük bir heyecanla oyunların başlamasını bekliyoruz. Sporcularımız Türkiye Yüzyılı'nda Paris'te yeni destanlar yazmak için hazır. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması ve İstiklal Marşımızın dinletilmesi için mücadele eden sporcularımızın akıttığı her ter damlası bizim için kıymetlidir. Madalya kazanmanın yanında sporcularımızın centilmence mücadele etmesi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmesi de bizim için önemlidir" dedi. - ANKARA
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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