Gençlik ve Spor Bakanı Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

20.05.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Tuğçe Beder ve Salih Yıldız için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan kadınlar 48 kilo sporcumuz Tuğçe Beder ile erkekler 60 kilo sporcumuz Salih Yıldız'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettikleri başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'a ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Salih Yıldız, Paris, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement