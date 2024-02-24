Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye\'de en modern stadyumlar ve spor salonları bulunuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyanın, Avrupa'nın en modern stadyumları Türkiye'de. En modern spor salonları Türkiye'de." dedi.
Bak, Tekirdağ'da Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde Millet Bahçesi Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında devasa spor tesisleri yaptıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini ve gençlere destek verdiğini belirten Bak, "Cumhurbaşkanımızın her yerde spor için gerekli talimatları vermesi üzerine yeni yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Dünyanın, Avrupa'nın en modern stadyumları Türkiye'de. En modern spor salonları Türkiye'de." diye konuştu.
Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları yaptıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin sporda gençlere yönelik vizyonuyla devrim ortaya koyduğunu ifade eden Bak, şunları kaydetti:
"Yine sporcularımız da uluslararası arenada başarılara imza atıyor. Geçen hafta Grekoromen Güreş Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Yine Serbest Güreş Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Kadın Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Yine haltercilerimiz, tekvandocularımız altın madalyalar kazandı, okçulukta olimpiyat şampiyonu dünya şampiyonu çıkardık. Cimnastikte Dünya, Avrupa şampiyonları çıkardık. Gençlerimiz sporda gümbür gümbür geliyor."
"Bağımlılıkla mücadeleye destek oluyoruz"
Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında 470 gençlik merkezi açtıklarını belirtti.
Belediyeler ile ortak projeler yaptıklarını vurgulayan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserler koyduk. Maalesef bazı yerlerde bunları yapamıyoruz, engel oluyorlar. İşte 'önümüzü açın' diyoruz Tekirdağ. Cüneyt Yüksel'e yol verin Tekirdağ yükselsin, yolunu açın Tekirdağ'ın. Süleymanpaşa ilçesinde Gökhan Saygı kardeşimize yol verin, eserlere devam etsin, hizmetlere devam etsin. Tekirdağ bunu hak ediyor." şeklinde konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadeleye destek olduklarını anlatan Bak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, ailelerin de çocuklarını spor tesislerine yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.
Bakan Bak, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'e destek istedi.
Konuşmaların ardından Millet Bahçesi Toplu Açılış Töreni kapsamında Süleymanpaşa Millet Bahçesi, buz pateni pisti, spor sahaları ve 1000 kişilik kız öğrenci yurdunun açılışı yapıldı.
Törenin ardından Bak, Millet Bahçesi'ne kitap bağışında bulunan Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Platformu Proje Koordinatörü Şerif Dursun'a plaket verdi.
Kentteki programı kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi'ne ziyarette bulunan Bak, daha sonra Hükümet Caddesi'nde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Tekirdağspor Kulübü Tesislerini ve kapalı okçuluk tesisini gezen Bak, sporcularla da sohbet etti.
Ziyaretlerde, AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve partililer yer aldı.
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