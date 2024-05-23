Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye Son 22 Yılda Sporda Devrim Yaşamaktadır - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye Son 22 Yılda Sporda Devrim Yaşamaktadır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan Hacettepe Atletik Spor Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 22 yılda sporda devrim yaşadığını vurguladı. Bakan Bak, üniversitedeki sporun önemine değinerek, bu tesislerin öğrencilere bir yaşam tarzı ve güzel bir dünya sunacağını belirtti.

23.05.2024 18:22
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda tesisleşmesine vurgu yaparak, "Burada Türkiye'nin önemli bir dönüşümü var sporda. Türkiye son 22 yılda sporda devrim yaşamaktadır" dedi.

Hacettepe Üniversitesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Hacettepe Atletik Spor Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Bakan Bak yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Hacettepe bir ekol olmalı. Sporda da bir ekol olalım. Hacettepe'yle ilişkiler, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilişkileri dopingle mücadele konusunda doping laboratuvarı konusunda çok eskilere dayanır. Daha önceki dönemimizde bakanken buradaki yatırımlarla ilgili de artık o zamanki rektörlerimizle de görüşmüştük, hocamla da görüşmüştük. Gerçekten Hacettepe spor konusunda, doping konusunda diyet, diyetisyenlik konusunda ciddi bir birikimimiz var. Hocamızın da ifade ettiği gibi önemli bir kapasite. Bu kapasitenin böylesine tesislerle tamamlanmasını ve sporcularımızın hizmetine sunulması çok çok önemli."

"Türkiye son 22 yılda sporda devrim yaşamaktadır"

Bakan Bak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üniversitede spor çok çok önemli. Benim tavsiyem üniversite talebelerimizi, üniversitedeki öğrencilerimize, hocalarımıza, üniversitenin çalışanlarına, sporun içerisinde kalmanın, sporun içerisinde yer almanın böylesi de güzel tesisler onlara bir yaşam tarzını bu güzel bir dünyayı, güzel bir açılımı aktaracaktır. Gerçekten çok çok önemli. Burada Türkiye'nin önemli bir dönüşümü var sporda. Türkiye son 22 yılda sporda devrim yaşamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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