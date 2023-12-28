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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 29 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava çağrılacak ve sınav bilgilerini kariyer kapısı üzerinden takip edebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
28.12.2023 - 09:43,  Güncelleme: 09:44
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Yayımlanan karara göre bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere "gençlik çalışanı" alımı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Buna göre, boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için 1071 personel istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek."

Kaynak: AA
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