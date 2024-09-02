Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi için Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika
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Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi için Başvurular Devam Ediyor

Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi için Başvurular Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla 'Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi' düzenliyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor ve müzik, tiyatro gibi alanlarda uzmanlık belgesine sahip olanlara öncelik tanınıyor. Eğitimler 30 Eylül - 27 Ekim 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek. Başvurular için son tarih 8 Eylül 2024.

02.09.2024 17:39
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik düzenlediği ve liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi' için başvurular devam ediyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim programı, gençlik kamplarının vazgeçilmez bir parçası olan kamp liderlerinin gençlerle etkin iletişim kurabilen, farklı alanlarda donanımlı liderler olarak yetiştirilmesini amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik düzenlediği 'Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi' devam ederken, Gönüllü Kamp Liderliği Eğitim Programı'na başvurmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Başvuruların değerlendirilmesinde, müzik, tiyatro, el sanatları, akıl ve zeka oyunları ile okçuluk gibi alanlarda uzmanlık belgesine sahip olanlara öncelik tanınıyor. Bu belgelere sahip olan adayların belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekiyor. Eğitimler, 30 Eylül – 27 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya, Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenecek ve her biri beş gün süren dört dönemden oluşacak. Eğitimlere katılmaya hak kazanan adaylar, web sitesi ve sosyal medya platformlarından bilgi alabilecekler. Başvuru yapmak isteyenler için son tarih ise 8 Eylül 2024 olarak belirtildi. Başvuru ve detaylı bilgi için adaylar, https://genclikhizmetleri.gov.tr adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi için Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika

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