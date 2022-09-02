Engelli bireyler "Mutlu Çarşamba" projesiyle doyasıya eğleniyor - Son Dakika
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Engelli bireyler "Mutlu Çarşamba" projesiyle doyasıya eğleniyor

02.09.2022 09:13

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan engelli çocuklar spor yaparak doyasıya eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan engelli çocuklar spor yaparak doyasıya eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Mutlu Çarşamba" projesinde engelli bireyler hem spor yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi, özel eğitimli genç ve çocukların eğitimine destek oluyor. Tatvan spor salonunda her çarşamba günü resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan engelli çocuk ve gençlere çeşitli aktiviteler yapılarak fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlıyor.

Tatvan'da büyük ilgi gören projeye katılım sağlayan 80 özel çocuk; basketbol, atletizm, futbol, voleybol ve tenis gibi birçok spor branşında aldıkları eğitimle doyasıya eğleniyor. Eğitimlerin ardından müzik eşliğinde halay çeken engelli bireyler, unutulmaz bir gün geçiriyor.

Okul öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen projenin çok başarılı olduğunu söyleyen Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, projenin engelli bireylerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Müdür Ak, "Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu bu proje her çarşamba günü 'Mutlu Çarşamba' adı altında ilçemizde de yapılmaktadır. Resmi, özel rehabilitasyon ve eğitim uygulama okullarından gelen misafirlerimizi burada hem fiziksel ve psikolojik çalışmalarını hem de iyi zaman geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Okul öğretmenleri ve uzman antrenörlerimiz eşliğinde yapılan bu çalışmaların çok başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Çok iyi dönütler alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile rehabilitasyon merkezlerine teşekkür ederiz. Yaklaşık 80 öğrencimizin yararlandığı bu proje çok başarılı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Bu proje ile engelli çocukların kendi aralarında güzel bir bağ kurduğunu ve ailelerin de bundan dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Özel Eğitim Öğretmeni Gülseven Durmuş ise "Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi düzenli bir şekilde 3 aydır spor salonuna getiriyoruz. Öğrencilerimize psikolojik ve sosyal anlamda çok güzel rahatlama oluyor. Çocuklar kendi aralarında güzel bir bağ kuruyorlar ve aileler bu durumdan çok memnun. Bizlere geri dönütler çok fazla oluyor. Bu anlamda gelişmeler çok başarılı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların ardı ve arkasının kesilmemesini rica ediyorum. Özellikle engelli olan öğrencilerin sosyal ve her anlamda açık olmaları gerekiyor. En azından iletişim anlamında çocuklarda kendilerini bir birey olarak ifade etmeleri açısından çok faydalı görüyorum. Öğrencilerimize çok iyi geldi. Spor salonuna gelince öğrencilerimiz bayağı rahatlıyor, oyun oynuyor ve değişik spor aktivitelerini yapma imkanı buluyorlar. Evde de bu tarz çalışmalar yapınca ailelerinde çok hoşuna gidiyor. Güzel gelişmeler görüyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Hisarcık, gençlik, Tatvan, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli bireyler 'Mutlu Çarşamba' projesiyle doyasıya eğleniyor - Son Dakika

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