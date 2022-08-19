Hasanbaba Mahallesi'nde bulunan Çınarcık Spor Salonu bahçesinde yaklaşık 3 haftada yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete girdi. 16 metre uzunluğa ve 8 metre 50 santim eninde ve 1 metre 40 santim derinliğindeki havuzun açılışında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gözde Gençtürk, başta AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş olmak üzere havuzun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Çınarcık, gençlik, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çınarcık'ta portatif yüzme havuzu açıldı - Son Dakika

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