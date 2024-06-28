Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları Erzincan'da Açıldı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları Erzincan'da Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları Erzincan\'da Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde coşkulu bir törenle açıldı. Açılış töreninde protokol konuşmaları yapıldı ve çeşitli spor branşlarında ücretsiz eğitimler verileceği duyuruldu.

28.06.2024 09:08
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen, GSB Spor Okulları, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılış töreni protokol konuşmalarıyla devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri bundan böyle GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları olarak faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bu kapsamda ilimizde farklı spor branşında, her biri alanında uzman antrenörle birlikte, yaklaşık 3 bin sporcu ve ailelerinin katılımlarıyla GSB Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. GSB Spor Okulları kapsamında, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, bilardo, bocce, basketbol, boks, cimnastik, dart, fitness, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, özel sporcular, satranç, tekvando, tenis, voleybol branşlarında ücretsiz eğitimler verilecek." dedi.

Konuşmaların ardından sporcuların branşlarında gösterilerini sergilemesiyle program son erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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