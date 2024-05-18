Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenek taramasıyla binlerce öğrenciyi spora yönlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenek taramasıyla binlerce öğrenciyi spora yönlendiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları Elazığ'da da tespit edilmeye devam ediliyor. Elazığ'da 30 bin öğrencinin yeteneği tarandı ve yeteneği tespit edilenler ise sporcu kimliği geliştirme eğitim programı ile ilgili branşlara yönlendirildi.

18.05.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenek taramasıyla binlerce öğrenciyi spora yönlendiriyor

Elazığ'da 30 bin öğrencinin yeteneği tarandı

ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları Elazığ'da da tespit edilmeye devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi çerçevesinde ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması programı tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında yapılan testler ve ölçümler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın veri havuzunda toplanıyor. Daha sonra yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor eğitimleri ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip yönlendirmeleri yapılıyor. Bu çerçevede depremler ve pandemi dönemi yıllarını da kapsayan Elazığ'da 2017 ile 2024 yılları arasında ortak tarama sonucu yaklaşık 30 bin öğrenci tarandı ve yeteneği tespit edilenler ise sporcu kimliği geliştirme eğitim program ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümlerin yapıldığı 'Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı' devam edeceği belirtildi.

Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanması amaçlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Abdulsamet Eren, "Yetenek taraması projesi devam ediyor. bakanlığımızın sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi devam etmektedir. Bu yıl 3'üncü sınıfların tamamını tarama hedefi koymuştuk. Yaklaşık 9 bin 500 öğrenci hedefimizin 7 bini tarandı. Yıl sonuna kadar bu rakamın tamamına ulaşılmış olacak. 2017 yılında başlayan projemiz şu anda tüm hızıyla devam ediyor ve 30 bin civarında Elazığlı öğrenci tarandı. Bu taranan öğrencilerin içerisinde çok yetenekliler oldu. Biz bunları bir çok branşa yönlendirdik. Ülkemizin gelecekteki milli bayrağı dalgalandıracak ve ay yıldızlı formayı giyecek çok yetenekli sporcularımız çıkmaya başladı. Bu açıdan sportif taramayı ve yetenek taramasını önemsiyoruz. Uzman kadromuzla birlikte Elazığ'da bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Yetenek taramasına katılan öğrencilerden Mustafa Bukra Demir, "Üçüncü sınıflarla birlikte geldik. Burada koştum. Yeteneğimizi bulmak için geldik. Basket topunu atma ve koşuyu çok iyi yaptım" diye konuştu.

Öğrencilerden Beril Yüzbaşı ise, "Üçüncü sınıfa gidiyorum. Burada koştuk, zıpladık ve top attık. Bence ben iyi yaptım. Benim isteğim jimnastik veya tenis olmasıdır. Burada herkes kendi yeteneğiniz keşfetmek için geliyor. Kendi boyunu, kilosunu, koşmasını ve top atmasını ölçüyor. Sonrasında ise yeteneğini görüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Türkiye, Gençlik, Elazığ, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenek taramasıyla binlerce öğrenciyi spora yönlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenek taramasıyla binlerce öğrenciyi spora yönlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement