Gençlik ve Spor Festivalleri Başladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Festivalleri Başladı

Gençlik ve Spor Festivalleri Başladı
17.06.2026 12:05
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81 ilde düzenlenen festivaller, gençlere spor ve sosyalleşme fırsatları sunuyor.

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik ve Spor Festivalleri başladı.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında gençler, şehir meydanlarından spor tesislerine, parklardan tarihi ve kültürel alanlara kadar birçok noktada spor ve eğlence dolu etkinliklerle bir araya geliyor.

Festival kapsamındaki etkinlikler, gençlerin enerjilerini sporla değerlendirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, 81 ili kapsayan festivallerin, sporun toplumun her kesimine ulaşması adına önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz buluşma noktaları sayesinde gençlerimiz spor aracılığıyla bir araya geliyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanıyor. Bugün gençlerin ilgisini çekmek ve onları günlük rutinin dışına çıkarabilmek her zamankinden daha önemli. Festival alanlarında gördüğümüz yoğun katılım, gençlerin bir araya gelmek için büyük organizasyonlardan çok doğru ortam ve samimi deneyimlere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Biz de bu anlayışla sporu herkes için daha erişilebilir hale getiriyor, gençlerimize hareket edebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Herkes İçin Spor Federasyonu olarak en büyük hedefimiz, sporun hayatın her anında yer aldığı bir toplum oluşturmak."

Gençlik ve Spor Festivalleri, 30 Haziran'a kadar Türkiye genelinde devam edecek. ???????

Kaynak: AA

Etkinlik, Gençlik, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Festivalleri Başladı - Son Dakika

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