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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe ve şube müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe ve şube müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe ve şube müdürleriyle bir araya gelerek 2023 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve 2024 yılı için planlanan projeleri ele aldı. Kabakcı, sporla tanışmayan çocukların olmaması ve spor kültürünün yaygınlaşması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, gençlerin teknoloji bağımlılığından uzak tutulması ve gençlik merkezlerinde faaliyetlerin artırılması için çalışmalar yapılacağı da ifade edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe ve şube müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
08.01.2024 - 12:24,
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe ve şube müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda 2023 yılında yapılan çalışmalar ele alınırken 2024 yılı için planlanan proje çalışmaları değerlendirildi. İl Müdürü Kabakcı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "2023 yılında yapılan çalışmalarımızı 2024 yılında katlayarak devam ettireceğiz. Hedefimiz Kayseri'de sporla tanışmayan çocuğumuzun kalmaması ve spor kültürünü bir yaşam biçimi haline getirebilmek. Tabi işimiz sporla sınırlı kalmıyor, gençlerimiz içinde yapılabilecek faaliyetler, etkinler, atölyeler için istişarelerde bulunduk, daha çok gencimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutarak Gençlik Merkezlerimizde ağırlamak istiyoruz. Yurtlarımızda da 2024 yılı dolu dolu geçecek. Yurtlarımızda barınan gençlerimiz derslerden arta kalan vakitlerinde sportif ve kültürel faaliyetlerle geçirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe ve şube müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe ve şube müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika
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