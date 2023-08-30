Genoa, Galatasaray'ın orta sahası Berkan Kutlu için kolları sıvadı

Genoa, orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibinin orta saha adaylarından biri de Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu.

NDOMBELE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Genoa'nın Ndombele için Tottenham ile anlaşma vardığı belirtildi. Fransız futbolcunun ise henüz transfer için bir cevap vermediği aktarıldı. Ndombele'nin Genoa konusunda şüpheleri olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan ekibinin orta saha adaylarından birinin de Galatasaray'dan Berkan Kutlu olduğu kaydedildi. Genoa'nın, Berkan için Galatasaray'la görüşmelerine devam ettiği vurgulandı.