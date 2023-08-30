Genoa, Galatasaray'ın orta sahası Berkan Kutlu için kolları sıvadı - Son Dakika

Genoa, Galatasaray'ın orta sahası Berkan Kutlu için kolları sıvadı

Son Güncelleme: 30.08.2023 18:16

İtalyan ekibi Genoa, orta saha transferi için Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu gündemine aldı. Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Genoa, orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibinin orta saha adaylarından biri de Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu.

NDOMBELE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Genoa'nın Ndombele için Tottenham ile anlaşma vardığı belirtildi. Fransız futbolcunun ise henüz transfer için bir cevap vermediği aktarıldı. Ndombele'nin Genoa konusunda şüpheleri olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalyan ekibinin orta saha adaylarından birinin de Galatasaray'dan Berkan Kutlu olduğu kaydedildi. Genoa'nın, Berkan için Galatasaray'la görüşmelerine devam ettiği vurgulandı.

Genoa, Galatasaray'ın orta sahası Berkan Kutlu için kolları sıvadı
Genoa, Galatasaray'ın orta sahası Berkan Kutlu için kolları sıvadı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genoa, Galatasaray'ın orta sahası Berkan Kutlu için kolları sıvadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genoa, Galatasaray'ın orta sahası Berkan Kutlu için kolları sıvadı - Son Dakika
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