Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı

Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran\'ın Fener\'den neden yollandığı
07.02.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Jhon Duran, disiplinsiz ve umursamaz tavırları, takım içindeki huzursuzluk ve Konyaspor maçında yaşananlar sonrası Zenit'e transfer olarak sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin vedasının hemen ardından kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Duran, Rusya'nın Zenit kulübüne imza attı. Sarı-lacivertli kulüpte büyük beklentilerle kadroya katılan Kolombiyalı golcünün ayrılığı, yaşanan sorunların ardından kaçınılmaz hale geldi.

RUSYA YOLU AÇILDI

Sezon başında Suudi Arabistan'dan transfer edilen Jhon Duran, kısa sürede performansından çok saha dışı davranışlarıyla gündeme geldi. Disiplinsiz tavırları nedeniyle kulüp içinde huzursuzluk yaratan genç oyuncunun bileti kesildi ve yollar ayrıldı. Duran, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Zenit'e transfer oldu.

ŞIMARIK VE İSTEKSİZ TAVIRLAR

Kulüp kaynaklarına göre Jhon Duran'ın şımarık ve aşırı rahat davranışları takım içinde ciddi rahatsızlık yarattı. Özellikle son bir ayda antrenmanlara isteksiz çıkması, teknik heyetin tepkisini çekti. Oyuncunun sahaya ve çalışmalara olan ilgisinin azalması, sürecin hızlanmasına neden oldu.

KULÜP İÇİNDE GERGİNLİK

Duran'ın zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline karşı sergilediği soğuk ve olumsuz tavırlar, kulüp içinde huzursuzluğu artırdı. Bu davranışların devam etmesi, oyuncunun takıma uyum sağlamasını imkânsız hale getirdi.

SARAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Başkan Sadettin Saran, yeteneklerine inandığı Jhon Duran'ı kazanmak için yoğun çaba harcadı. Oyuncunun Türkiye'ye gelişinde yaşadığı ev krizini çözen Saran, Duran'la sık sık görüşerek moral vermeye çalıştı. Ancak yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

KIRILMA NOKTASI KONYASPOR MAÇI

Genç golcünün umursamaz tavırları, teknik direktör Domenico Tedesco'yu da pes ettirdi. Özellikle Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yönelik yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık kararında kritik bir kırılma noktası oldu.

TAKIMDAN VETO GELDİ

Takım arkadaşlarının büyük bir bölümünün, Jhon Duran'ın takımda kalmasını istemediği öğrenildi. Genel pozitif havayı bozduğu düşünülen oyuncu için yönetim ve teknik heyet ortak kararla ayrılık yolunu seçti.

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:50:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.